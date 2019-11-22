لبنان يحيي ذكرى استقلاله بعرض رمزي والمتظاهرون يحتفلون بعرض مدني... فيديو وصور

احتفل لبنان بالذكرى 76 لعيد الاستقلال، اليوم الجمعة، بعرض عسكري رمزي ومصغر للقوات المسلحة في وزارة الدفاع، بعد إلغاء العرض العسكري التقليدي بسبب الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ 17 أكتوبر/ تشرين الاول.

وترأس العرض العسكري رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الدين الحريري.

هذا وألغت رئاسة الجمهورية حفل الاستقبال التقليدي السنوي في القصر الجمهوري، في بعبدا، بسبب الأوضاع الراهنة.

وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، نظم المتظاهرون عرضا مدنيا في ساحة الشهداء، وسط بيروت، في ذكرى الاستقلال.

وضم العرض المدني حوالي 40 فوجاً من العمال والطلاب والأمهات والأطفال والموسيقيين، والأطباء والعسكريين المقاعدين والأشبال والصيادلة والمهندسين وفوج الطناجر، وفوج حقوق المرأة، وفوج الخيالة، والمبدعين، والفنانين وغيرها من الأفواج التي تمثل الحراك الشعبي.

© Sputnik . Zahraa Al-Amir لبنان يحيي ذكرى استقلاله بعرض رمزي والمتظاهرون يحتفلون بعرض مدني

وتقول إحدى المشاركات في العرض لـ"سبوتنيك" إن "هذا العرض للتأكيد أن الانتفاضة الشعبية مستمرة حتى تحقيق المطالب المتمثلة بتشكيل حكومة بعيدة عن الأحزابالسياسية الحاكمة ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا المال العام".

© Sputnik . Zahraa Al-Amir لبنان يحيي ذكرى استقلاله بعرض رمزي والمتظاهرون يحتفلون بعرض مدني

ويقول متظاهر إنه "يجب العمل الفوري على إقرار قوانين تسرع في عملية استعادة الاموال المنهوبة واتخاذ خطوات تصحيحية اقتصادية بعيداً عم جيوب الفقراء".

فيما اعتبر متظاهر آخر أن "هذا هو الاستقلال الحقيقي الذي تليق به العروض في إشارة إلى تلاشي المنطق الطائفي السائد منذ إعلان دول لبنان الكبير".