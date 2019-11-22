رئيس وزراء السودان يتحدث عن "الحرب" في شرق السودان

تحدث عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، اليوم الجمعة، عما وصفته وسائل إعلام، باندلاع "حرب" في شرق السودان.

وقال حمدوك بتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا": "ما يوجد في شرق السودان، ليس بحرب، وإنما هي تحديات سلام، وكلي ثقة بأن أهلنا في الشرق بتكاتفهم وتعاضدهم قادرين على تجاوز هذه التحديثات وتحقيق سلام حقيقي ومستدام".

وتابع رئيس وزراء السودان "لا شك أن إيقاف الحرب اللعينة، من أحد أكبر التحديات التي ظل السودان يواجهها على مر العقود".

مايوجد في شرقِ السودان ليس بحرب وإنَّما هي تحديات سلام، وكلي ثقة بأنَّ أهلنا في الشرق بتكاتفهم وتعاضُدهم قادرين على تجاوز هذه التحديات وتحقيق سلام حقيقي ومستدام. pic.twitter.com/Klup2yB9mb — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) November 22, 2019

​واستمر بقوله "لذلك لابد لي أن أؤكد أن رؤية الحكومة الانتقالية للسلام هي رؤية شاملة لن يتم فيها إقصاء لأحد، وسنسعى جاهدين لإدارة التنوع الذي تتمتع به بلادنا بصورة تمكننا من العبور بالبلاد لبر الأمان".

وقال حمدوك "انطلاقا من إدراكنا بأن الإدارات الأهلية تعد من أهم مكونات المجتمع، ودورها المهم الذي تسهم به في تحقيق السلام والاستقرار".

انطلاقاً من إدراكنا بأنَّ الإدارات الأهلية تعد من أهم مكونات المجتمع،ودورها المهم الذي تسهم به في تحقيق السلام و الاستقرار، سوف نحرص في الحكومة الانتقالية على استصحاب رؤية الإدارات الأهلية للسلام في مفاوضات جوبا. pic.twitter.com/jwxYHr5KSp — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) November 22, 2019

​وأضاف "سوف نحرص في الحكومة الانتقالية على استصحاب رؤية الإدارات الأهلية للسلام في مفاوضات جوبا المرتقبة".

وتسعى الحكومة السودانية، لاحتواء نزاع قبلي اندلع في ولاية البحر الأحمر ومدينة بورتسودان، الذي تسبب في سقوط عدد من الجرحى والقتلى.