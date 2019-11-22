إيران تختبر بنجاح منظومة دفاع صاروخي محلية الصنع

موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة "مهر" أن المنظومة، التي تم عرضها لأول مرة في حزيران/ يونيو من هذا العام، قد تم اختبارها بنجاح، اليوم الجمعة، خلال مناورة عسكرية في محافظة سمنان.

نظام الدفاع الصاروخي الجديد "خورداد -15" قادر على اكتشاف أهداف مختلفة، بما في ذلك الطائرات العسكرية والطائرات المسيرة، في دائرة نصف قطرها 150 كم وتتبعها على مسافة 120 كم. النظام قادر أيضًا على اكتشاف أهداف غير واضحة داخل دائرة نصف قطرها 85 كم وإصابتها في نطاق 45 كم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه أن يعترض ستة أهداف في وقت واحد. وتتيح حركة النظام للأفراد العسكريين إعداد الدفاعات الجوية لإصابة الأهداف في أقل من 5 دقائق.