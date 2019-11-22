"نهاية الكابوس" في اليمن... وزير سابق يفجر مفاجأة ستحدث بعد أسابيع

فجر وزير يمني سابق مفاجأة بشأن الحرب الدائرة في اليمن منذ سنوات، كاشفا عن حدث لو تم فسيكون حديث العالم خلال أسابيع.

قال وزير الدولة السابق صلاح الصيادي، إن الحرب في اليمن ستتوقف خلال أسابيع، بحسب صحيفة "عدن الغد".

وأشار الوزير إلى أن مفاوضات سياسية بين السعودية والحوثيين قطعت الشوط الأكبر ولم يتبق خلاف إلا حول نقطة واحدة، دون أن يوضحها.

وأضاف:"خلال أسابيع قليلة، اتفاق حوثي سعودي برعاية أمريكية لإيقاف الحرب في اليمن، والخلافات طفيفه جدا تتركز بنقطة واحدة في طريقها للحل. بقية التفاصيل في حينها".

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق من الشهر نقلاً عن ما وصفتها بـ "مصادر مطلعة" أن السعودية تكثف محادثات غير رسمية مع جماعة "أنصار الله" بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن.

ونقلت الوكالة عن "ثلاثة مصادر" لم تسمها قولها إن المحادثات بدأت في أواخر أيلول/ سبتمبر في الأردن.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها معلومات عن محادثات بين السعودية والحوثيين، بيد أن التقرير يقول إن المحادثات "تتحرك بسرعة كبيرة وعبر عدة قنوات".

وأضافت المصادر أن المحادثات بدأت بعد أن عرض الحوثيون وقف إطلاق الصواريخ، فيما قال مصدر رابع إن "المحادثات بشأن استكمال الاتفاق الأمني تتحرك بسرعة كبيرة الآن عبر عدة قنوات" لكن الرياض ما زال لديها مخاوف بشأن حدودها.

في المقابل نقلت الوكالة عن مسؤول سعودي قوله: "لدينا قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ 2016. ونواصل هذه الاتصالات لإقرار السلام في اليمن".

كما أكد مسؤول من الحوثيين، طلب عدم نشر اسمه، أن الجماعة تبحث "وقف إطلاق نار موسع" مع الرياض وأضاف "لكن صبرنا يوشك على النفاد".

وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن إنه يأمل في إنهاء الصراع خلال الأشهر الأولى من عام 2020.