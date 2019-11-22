مقتل متظاهر وإصابة العشرات بحالات اختناق وسط بغداد

أكد مصدر في مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، مقتل متظاهر وإصابة العشرات بحالات اختناق بالقرب من جسر الأحرار وسط بغداد .

بغداد– سبوتنيك . وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "أحد المتظاهرين قتل اليوم وأصيب العشرات بحالات اختناق في صدامات مع قوات الأمن قرب جسر الأحرار، مع استمرار قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة"، لافتا إلى إن "السبب وراء مقتل المتظاهر لم يحدد حتى الآن فيما إذا كان برصاص حي أو بقنابل الغاز المسيل للدموع ".

وأضاف أن " قوات الأمن قامت أيضا باعتقال اثنين من المسعفين الطبيين قرب جسر الأحرار دون معرفة الأسباب".

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.