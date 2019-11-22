وفاة 43 ألف مريض بسبب إغلاق مطار صنعاء

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، اليوم الجمعة، وفاة أكثر من 43 ألف مريض ومريضة، منذ إيقاف التحالف الرحلات المدنية عبر مطار صنعاء الدولي في آب/ أغسطس عام 2016 .

نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء، الدكتور يوسف الحاضري، قوله إن "أكثر من 28 ألف حالة مصابة بمرض السرطان، توفيت نتيجة انعدام المستلزمات الطبية بالشكل المطلوب بسبب الحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي".

وأضاف أن "ما يزيد عن 320 ألف حالة مرضية بحاجة إلى إجلاء إلى الخارج للعلاج، لم تتمكن من السفر لتلقي العلاج جراء الحصار وإغلاق المطار".

وأشار إلى "أن آلاف المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، كان من الممكن علاجهم وتدارك حالتهم لو تمكنوا من السفر إلى خارج اليمن للعلاج".

ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، منذ آب/ أغسطس عام 2016م، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء الدولي، وأوقف كافة الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، لكن القيام بكل رحلة يتطلب تنسيقا مع قيادة التحالف.