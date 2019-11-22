كردستان العراق تكشف عن عدد اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم منذ بداية "نبع السلام"

أعلنت ممثلة حكومة إقليم كردستان في واشنطن، بيان سامي عبد الرحمن، أن كردستان العراق قبلت أكثر من 16 ألف لاجئ سوري منذ بداية العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت عبد الرحمن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "خلال الشهر الماضي تقريبا، استقبلنا 16700 لاجئ من سوريا"، مضيفة "هذا بالفعل يمثل تحديًا بالنسبة لنا، لأننا بالفعل نعتني بمليون عراقي وسوري من النازحين واللاجئين من قبل".

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، بأن أنقرة مستعدة لاستئناف العمليات في سوريا، في حال عدم وفاء موسكو وواشنطن بالتزاماتهما، المتعلقة بسحب القوات الكردية من المنطقة الآمنة، فيما أكدت السلطات التركية للسفير الروسي لدى أنقرة، عدم وجود خطط لاستئناف العملية التركية شمالي سوريا "نبع السلام".

يذكر أن العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا، توقفت عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمدينة سوتشي الروسية، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019، حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى تسيير دوريات روسية تركية مشتركة شمالي سوريا، في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا.