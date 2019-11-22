"حزب الله" أمريكا تريد حكومة "على شاكلتها في لبنان" وهي تعرقل تشكيلها

صرح نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أنه لا توجد أية مؤشرات على اندلاع حرب أهلية في البلاد، متهما الولايات المتحدة بالتدخل لمحاولة تشكيل حكومة "على شاكلتها" في لبنان.

واتهم قاسم أمريكا بأنها "تتحرك في الخفاء وتفرض شروطها وتسعى إلى أن تكون النتائج لمصالحها" معتبرا أن هذا التدخل سيطيل من زمن الأزمة "إلى حين يئس الأطراف الخارجية من إمكانية تحقيق ما يريدون".

وشدد على أن "حزب الله" يؤيد المطالب بتحويل المسؤولين الفاسدين إلى المحاكمة "كائنا من كان" لكنه في الوقت نفسه نوه إلى أن الشعب اللبناني "اختار مجلسا نيابيا يمثله والحكومة يتم اختيارها وإعطاؤها الثقة من خلال قرار المجلس النيابي ولا يوجد طريق آخر لإنجاز هذا الأمر" منوها إلى أن مايراه ممثلو الشعب سينفذوه بعيدا عن الضغوطات الأمريكية.

ونوه قاسم إلى السعي المتواصل للوصول إلى اتفاق مع الحريري لتشكيل حكومة "سياسيين وخبراء" لكنه اعتبر أن "المعرقل الأول في تشكيل الحكومة هو أمريكا".

وفي رده على تصريحات السفير الأمريكي الأسبق لدى بيروت جيفري فليتمان أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي حول الأزمة اللبنانية، اعتبر قاسم أن فيلتمان يقول فقط ماتريده أمريكا "تريد أمريكا حكومة لا سياسة فيها على قاعدة أنها تعتقد بأنها تؤثر أكثر، هذا هو الرأي الأمريكي، وتريد حكومة تعمل مع الغرب وتراعي المصالح الأمريكية بشكل مباشر، هذا هو مضمون كلامه، نحن يجب أن نعمل بما يراعي مصالح لبنان وبما ينسجم مع خيارات الشعب اللبناني". © Sputnik . Zahraa Al-Amir الغاز وسلاح "حزب الله"... أهداف أمريكية في لبنان واعتبر قاسم أن فيلمان عندما وجه تهديدا للبنانيين "بالاختيار بين الطريق المؤدي إلى الفقر الدائم أو الرخاء المحتمل "فهي فقط تتيح المجال أمام الخيارات التي تريدها أمريكا لحل الأزمة في لبنان وأنها فقط تريد حصتها من البلاد "عندما يقول نريد حكومة مناسبة تتناغم مع أفضل حماية للمصالح الأمريكية فهو يعمل على مصادرة رأي الشعب اللبناني في حكومته"؟ وفي تعليقه حول الاتصالات التي تجريها أمريكا مع مسؤولين لبنانيين قال قاسم "فليتركونا حتى نتفاهم وكلما ازداد تدخلهم أخروا الحل. الآن تأخير الحل بسبب أمريكا".

وقال قاسم في تصريح نقلته وكالة "رويترز" إن المعرقل الأول في تشكيل الحكومة اللبنالنية هي أمريكا "لأنها تريد حكومة على شاكلتها ونحن نريد حكومة على شاكلة الشعب اللبناني وحاجات الشعب اللبناني" منوها إلى أن جميع الأطياف اللبنانية قد تأثرت بالأزمة الحالية "كما يتأثر أي مواطن لبناني من أي طائفة ومن أي مذهب... لكن هذا لا يعني أنه إذا كان جمهورنا متأثرا كما كل الجمهور اللبناني أن يكون هذا نجاح لمن افتعل الأزمة".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية.

وأعلن رئيس البلاد، ميشال عون، أوائل شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أن الدولة تعاني من الحصار المالي والعقوبات، مشيرا إلى نقص العملة في القطاع المصرفي بالبلاد. كما رفض عون مؤخرا، اقتراح تشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين، مؤكدا أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون تكنوسياسية على شاكلة سابقتها.