تسجيل
21:48 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    احتجاجات في منتصف بيروت في لبنان

    "حزب الله" أمريكا تريد حكومة "على شاكلتها في لبنان" وهي تعرقل تشكيلها

    © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    استمرار احتجاجات لبنان (46)
    0 0 0
    تابعنا عبر

    صرح نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أنه لا توجد أية مؤشرات على اندلاع حرب أهلية في البلاد، متهما الولايات المتحدة بالتدخل لمحاولة تشكيل حكومة "على شاكلتها" في لبنان.

    علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
    © AFP 2019 / MAHMOUD ZAYYAT
    رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يكشف عن خطة "حزب الله" لاقتحام بلاده
    وقال قاسم في تصريح نقلته وكالة "رويترز" إن المعرقل الأول في تشكيل الحكومة اللبنالنية هي أمريكا "لأنها تريد حكومة على شاكلتها ونحن نريد حكومة على شاكلة الشعب اللبناني وحاجات الشعب اللبناني" منوها إلى أن جميع الأطياف اللبنانية قد تأثرت بالأزمة الحالية "كما يتأثر أي مواطن لبناني من أي طائفة ومن أي مذهب... لكن هذا لا يعني أنه إذا كان جمهورنا متأثرا كما كل الجمهور اللبناني أن يكون هذا نجاح لمن افتعل الأزمة".

    واتهم قاسم أمريكا بأنها "تتحرك في الخفاء وتفرض شروطها وتسعى إلى أن تكون النتائج لمصالحها" معتبرا أن هذا التدخل سيطيل من زمن الأزمة "إلى حين يئس الأطراف الخارجية من إمكانية تحقيق ما يريدون".
    وشدد على أن "حزب الله" يؤيد المطالب بتحويل المسؤولين الفاسدين إلى المحاكمة "كائنا من كان" لكنه في الوقت نفسه نوه إلى أن الشعب اللبناني "اختار مجلسا نيابيا يمثله والحكومة يتم اختيارها وإعطاؤها الثقة من خلال قرار المجلس النيابي ولا يوجد طريق آخر لإنجاز هذا الأمر" منوها إلى أن مايراه ممثلو الشعب سينفذوه بعيدا عن الضغوطات الأمريكية.
    ونوه قاسم إلى السعي المتواصل للوصول إلى اتفاق مع الحريري لتشكيل حكومة "سياسيين وخبراء" لكنه اعتبر أن "المعرقل الأول في تشكيل الحكومة هو أمريكا".

    وفي رده على تصريحات السفير الأمريكي الأسبق لدى بيروت جيفري فليتمان أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي حول الأزمة اللبنانية، اعتبر قاسم أن فيلتمان يقول فقط ماتريده أمريكا "تريد أمريكا حكومة لا سياسة فيها على قاعدة أنها تعتقد بأنها تؤثر أكثر، هذا هو الرأي الأمريكي، وتريد حكومة تعمل مع الغرب وتراعي المصالح الأمريكية بشكل مباشر، هذا هو مضمون كلامه، نحن يجب أن نعمل بما يراعي مصالح لبنان وبما ينسجم مع خيارات الشعب اللبناني".

    التظاهرات في وسط بيروت، لبنان 19 نوفمبر 2019
    © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    الغاز وسلاح "حزب الله"... أهداف أمريكية في لبنان
    واعتبر قاسم أن فيلمان عندما وجه تهديدا للبنانيين "بالاختيار بين الطريق المؤدي إلى الفقر الدائم أو الرخاء المحتمل "فهي فقط تتيح المجال أمام الخيارات التي تريدها أمريكا لحل الأزمة في لبنان وأنها فقط تريد حصتها من البلاد "عندما يقول نريد حكومة مناسبة تتناغم مع أفضل حماية للمصالح الأمريكية فهو يعمل على مصادرة رأي الشعب اللبناني في حكومته"؟

    وفي تعليقه حول الاتصالات التي تجريها أمريكا مع مسؤولين لبنانيين قال قاسم "فليتركونا حتى نتفاهم وكلما ازداد تدخلهم أخروا الحل. الآن تأخير الحل بسبب أمريكا".

    ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية.

    وأعلن رئيس البلاد، ميشال عون، أوائل شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أن الدولة تعاني من الحصار المالي والعقوبات، مشيرا إلى نقص العملة في القطاع المصرفي بالبلاد. كما رفض عون مؤخرا، اقتراح تشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين، مؤكدا أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون تكنوسياسية على شاكلة سابقتها.

    الموضوع:
    استمرار احتجاجات لبنان (46)

    انظر أيضا:

    الغاز وسلاح "حزب الله"... أهداف أمريكية في لبنان
    لبنان يحيي ذكرى استقلاله بعرض رمزي والمتظاهرون يحتفلون بعرض مدني... فيديو وصور
    الحريري يتحدى حزب الله... وكالة تنشر كواليس ما يدور خلف الغرف المغلقة في لبنان
    نصر الله يتحدث مجددا و"حزب الله" يوجه دعوة عاجلة
    "حزب الله" يتحدث مجددا عن مظاهرات لبنان ويكشف الحل
    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, حزب الله, احتجاجات, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ساندي موريس، رياضية أمريكية، خلال جلسة تصوير لإعلان الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في هوليوود، كاليفورنيا 19 نوفمبر 2019
    احتجاجات إيران وصورة جماعية مع زعيم كوريا الشمالية... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمنيستي: نماذج أعمال التجارة غوغل وفيسبوك تهدد بحقوق الإنسان
    "أمنيستي": "غوغل" و"فيسبوك" تهددان حقوق الإنسان
    إنفوجرافيك - 18 سلاح روسي يبحث العالم عنه في معرض دبي للطيران
    18 سلاحا روسيا يبحث العالم عنها في "معرض دبي للطيران"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك