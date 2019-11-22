الشرطة العسكرية الروسية تواصل الدوريات في محافظات الحسكة والرقة وحلب السورية

أعلن قائد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أن الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها على الحدود السورية - التركية في محافظات حلب، والحسكة، والرقة السورية.

موسكو - سبوتنيك. وقال قائد مركز المصالحة: "وحدات الشرطة العسكرية الروسية تواصل دورياتها بين عراضة كبيرة وقره مانية في محافظة الحسكة، وعين عيسى - شويخان، وعجامي - قره قوزاق في محافظة حلب".

كما أشار إلى أن سلاح الجو أجرى كذلك دوريات جوية في اتجاه بلدات كويرس - عين العرب - ميتراس - موقع 509 - كويرس.

يذكر أن روسيا وتركيا في 22 تشرين الأول/ أكتوبر وقعتا مذكرة تفاهم من 10 بنود، وعلى وجه الخصوص، بشأن إدخال وحدات فرعية تابعة للشرطة العسكرية الروسية وخدمة الحدود السورية على الجانب السوري من الحدود مع تركيا خارج منطقة عملية "نبع السلام" التركية. وذلك بمهمة المساهمة في انسحاب الفصائل الكردية مع أسلحتهم إلى مسافة 30 كيلومتراً من الحدود السورية التركية.