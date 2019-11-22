القوات المشتركة اليمنية تحبط محاولة تسلل للحوثيين جنوب الحديدة

أعلنت القوات المشتركة في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تقدم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. ذكرت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم المقاومة الوطنية التابعة للقوات المشتركة، أن "الحوثيين نفذوا محاولة تسلل واستحداث خنادق جديدة في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة".

وأكدت "تعامل فريق المهام الخاصة في اللواء الخامس حراس الجمهورية بقوة وحزم مع تسللات الحوثيين ومحاولتهم استحداث خنادق، وأجبر عناصرهم على الفرار".

في السياق، "أصيب عدد من عناصر الحوثيين واحترقت آليتان عسكريتان، مساء الخميس، جراء انفجار مخزن أسلحة وذخائر تابع لهم، في منزل بمنطقة الجاح في مديرية بيت الفقية"، حسب "2 ديسمبر".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، باندلاع حريق في مزارع بمنطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقية، جراء قصف نفذه الجيش اليمني بـ 10 قذائف مدفعية وصاروخي كاتيوشا.

وتشهد محافظة الحديدة، غربي اليمن، منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، هدنة أممية وسط اتهامات متبادلة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين بتنفيذ خروقات، خاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، قد نشرت، الشهر الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" ومراقبين أمميين لتثبيت الهدنة بين الجانبين.