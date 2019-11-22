رتل أمريكي يضم 11 آلية يدخل الأراضي السورية

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن "رتلا يتبع لقوات الاحتلال الأمريكية دخل من العراق إلى محافظة الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي يضم 11 آلية منها صهاريج وشاحنات تحمل معدات عسكرية".
وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد أعلن أن القوات الأمريكية ستقوم بـ"حماية" الحقول النفطية شرقي سوريا، و"سترد بحزم" على أية محاولات لسيطرة الجهات الأخرى عليها.
بدورها طالبت روسيا بوقت سابق بلسان ممثلها لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة حقول النفط السورية إلى سوريا.
وشدد دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة له أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة "تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي"، مشيرا إلى أن هذا المطلب ينطبق على قوات أمريكية وضعت حقولا نفطية سورية تحت مراقبتها، منوها إلى أن النفط السوري ليس ملكا للولايات المتحدة.
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