بشار الجعفري: تركيا احتلت أراضي سوريا وواشنطن تسرق موارد شعبها

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن سوريا تؤكد على أهمية التقيد بقواعد الإجراءات المتعلقة بعمل لجنة مناقشة الدستور وفي مقدمتها احترام سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأشار الجعفري الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن "دستور سوريا ورسم مستقبلها ملك حصري لشعبها.. وأكبر خطر على لجنة مناقشة الدستور محاولة البعض التدخل في عملها وعرقلة جهودها"، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف الجعفري: "النظام التركي احتل أراضي سورية وقتل الكثير من السوريين وشرد عشرات الآلاف بهدف تجميع الإرهابيين الموالين لأردوغان على الأراضي السورية وأن واشنطن تحتل آبار نفط سورية وتسرق موارد عائدة للشعب السوري في ظل صمت من مجلس الأمن".

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.