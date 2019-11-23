الحوثي: تلاعب كبير للمنظمات بأموال المانحين وندعو الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة

اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، اليوم السبت، المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالتلاعب في تنفيذ مشاريعها في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "هناك تلاعبا كبيرا للمنظمات بأموال المانحين وعدم القبول بتخصيصها لما يخدم المواطن".

وأضاف: "كمثال لذلك مشروع بسكويت تغذية للأطفال تم تحديد أجور نقله داخليا بـ 12 مليون دولار، وآخر قدم لشراء عكاز بمنحة قدرها 12 مليون يورو، قيمة العكاز مائة ألف دولار، والباقي قدمتها المنظمة الدولية نفقات لها".

وأشار إلى أنهم "اعترضوا على مشاريع من بينها مشروعان لرسالتين عبر الهاتف بمبلغ 600 ألف دولار مخصصة لمحافظة لمرة واحدة فقط، تحمل إحداها رسالة (اغسلوا أيديكم بعد الاكل، والرسالة الثانية (اغسلوا أولادكم عند تبديل الحفاظات)".

هناك تلاعب كبيرللمنظمات باموال المانحين وعدم القبول بتخصيصهالما يخدم المواطن وكمثال

لذلك

مشروع بسكويت تغذيةللاطفال تم تحديداجور نقله داخليا١٢مليون$

مشروع قدم لشراءعكاز بمنحه قدرها١٢مليون يورو قيمةالعكاز مائةالف$ والباقي قدمتهاالمنظمة الدوليةنفقات لها

ندعوالامم لتشكيل لجنةللاطلاع — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 22, 2019

وذكر أن "القائمة مليئة بمشاريع الاستنزاف للمال"، مؤكدا "وجود أدلة توضح ذلك".

كما دعا الحوثي الأمم المتحدة إلى "تشكيل لجنة للإطلاع".

ومنذ آذار/ مارس 2015، ينفذ تحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة قوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، عمليات عسكرية ضد مسلحي جماعة "أنصار الله"

وقد اجتمعت أطراف النزاع في اليمن في ديسمبر 2018، لأول مرة منذ عدة سنوات، على طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم. وتمكنوا من التوصل إلى عدد من الاتفاقات الهامة، لا سيما بشأن تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية ووضعها تحت سيطرة الأمم المتحدة.