مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يخطط للقاء ممثلي روسيا في المستقبل القريب

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه يخطط للقاء مع ممثلي روسيا في المستقبل القريب.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأجاب بيدرسون ردا على سؤال للصحفيين، عما إذا كان يخطط للقاء مع أي من ممثلي روسيا، قائلا: "نعم، لدي خطط لذلك. على الأرجح، سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل. آمل أن نعقد لقاء في أقرب وقت".

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، قام بزيارة إلى دمشق، الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وبيدرسون هو دبلوماسي نرويجي مخضرم يبلغ من العمر 63 عاما، عمل في مناصب أممية وحكومية، كان آخرها سفير النرويج لدى الصين، وبدأ مهام عمله كمبعوث أممي خاص لسوريا في كانون الثاني/ يناير الماضي، خلفا لسابقه ستيفان دي ميستورا.

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.