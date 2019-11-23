وفاة اثنين وفقد 9 بعد غرق قارب صيد قبالة المغرب

قال قطاع الصيد البحري في المغرب في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة إن قاربا انقلب قبالة ساحل مدينة طانطان على بعد 856 كيلومترا جنوبي العاصمة الرباط مما أسفر عن وفاة صيادين اثنين بينما لا يزال تسعة على الأقل في عداد المفقودين.

وذكر في بيان أن قاربي صيد عثرا على الجثتين بينما تواصل السلطات البحث عن ناجين، بحسب "رويترز".

وأضاف أن القارب كان قد غادر ميناء طانطان يوم الخميس، ولم يرسل أي نداءات استغاثة.