الكويت تشيد بموقف السعودية في اليمن وتتعهد بدفع 250 مليون دولار

أكدت الكويت استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية، للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل لهذه الأزمة، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال السفير منصور العتيبي المندوب الدائم للكويت في مجلس الأمن الدولي، إن اللقاء يجري على خلفية المؤشرات الإيجابية البناءة في إطار مسار الأزمة اليمنية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحسب موقع جريدة "القبس" الكويتية.

وشدد العتيبي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن، على موقف الكويت الثابت، بأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة داعيا الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بعناصره الثلاثة، وبما يؤدي لدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن نحو التوصل إلى حل سياسي.

مشيرا إلى أن الحل السياسي يكون مبنيا على المرجعيات الثلاث المتفق عليها لإنهاء هذه الأزمة وبما يحافظ على استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

ولفت العتيبي، إلى دور السعودية في اليمن، وأشاد إلى حرص المملكة الكبير على قيادة تلك المفاوضات ونجاحها في التوصل لهذا الاتفاق.

وأشاد العتيبي بالانخفاض الواضح في الأعمال العسكرية بمدينة الحديدة، وهو أمر مشجع وتمنى استمراره بما يمهد لحوار ومفاوضات بناءة.

وأكد العتيبي دور الكويت وتعهداتها في مسار دعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن منذ بدء الأزمة والتي بلغت ما يقارب 600 مليون دولار، تم تسليم 350 مليون دولار منها للوكالات والمنظمات الدولية والأجهزة الإغاثية.

ولفت المندوب الدائم إلى عزم الكويت على تسديد بقية المبلغ الذي تعهدت به في هذا السياق منوها بضرورة عدم وضع العوائق أمام تدفق مسارات المساعدات الإنسانية وعلى أهمية التعاون مع الوكالات الإنسانية وعلى رأسها برنامج الاغذية العالمي.