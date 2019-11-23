قرار مصري جديد بشأن موعد إطلاق القمر الصناعى "طيبة -1"

وكان من المقرر إطلاق القمر بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان-5" من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم جويانا الفرنسى، بأمريكا الجنوبية، أمس الجمعة، إلا أنه تقرر تأجيل الإطلاق لأسباب فنية بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

وأكد "بوابة الأهرام" أنه من المقرر أن تحدد الشركة موعد إطلاق القمر الصناعي المصري في وقت لاحق.

وأشارت إلى أنه من المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من خمسة عشر عاما بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

ومن جانبه قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لموقع صحيفة "الوطن"، إن أسباب تأجيل إطلاق "طيبة 1"، هو عطل فني في منصة الإطلاق.

وأعلن مجلس الوزراء المصري عن إطلاق القمر الصناعى "طيبة-1"، لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، من فرنسا.

وأكد المجلس أن مصر ستتولى عمليات الإدارة والتحكم بالقمر الصناعي "طيبة –1"، عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.

وبإطلاق القمر المصري "طيبة -1" ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات.

وأشارت مصر إلى أن ذلك سيمثل نقلة كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر في المكانة التي تستحقها إقليمياً ودولياً.