وزير الخارجية البحريني يتحدث عن إيران و"تدخلها في ثلاث مدن عربية"

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن إيران تتدخل في لبنان من خلال حزب الله، معتبرا أن ذلك أدى إلى شلل في البلد.

وفي كلمة له خلال ​مؤتمر​ "حوار ​المنامة​"، قال الشيخ خالد بن أحمد على "إننا بحاجة لخطة عمل شاملة تمنع إيران من تدخلاتها في المنطقة، فنحن نعاني من التدخلات الإيرانية منذ 40 عاما إلا أننا لم ولن نطالب بتغيير النظام في إيران"، مشيرا إلى أن "إيران هي من أنشأت ​الحوثيين​ ودعمتهم وأدلجتهم كما انها لا تهتم بالعراقيين وشؤونهم".

كما اتهم إيران، بأنها "لا تهتم بمصالح الشعب العراقي بل بمصالحها الخاصة، فهي تعيق تقدمه وإزهاره"، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران حل مشاكلها الدولية دون التعاون مع دول المنطقة.

كلمة معالي وزير الخارجية في مؤتمر حوار المنامة https://t.co/abKQNNOvES — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) November 23, 2019

وشدد على أن "دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ستلعب دورا أساسيا في الحفاظ على أمن المنطقة"، قائلا: إن "هناك تحدي آخر في المنطقة هو استمرار إسرائيل تجاهل القرارات الدولية ولابد أن تلتزم بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة".

ولفت وزير الخارجية البحريني، إلى "أننا في البحرين لدنيا علاقات استراتيجية مع ​الولايات المتحدة​، بينما علاقاتنا مع ​روسيا​ و​الصين​ قديمة وتتطور"، معتبرا أن "​العالم​ يستفيد من هذه المنطقة ويتحمل جزء من المسؤولية".