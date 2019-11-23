تركيا تعرض مكافأة كبيرة للقبض على "أمير الظلام" المقيم في الإمارات

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية، عن وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، أن "تركيا تتهم دحلان، المقيم في الإمارات بأنه مرتزق يعمل لحساب الإمارات، فضلا عن مشاركته في محاولة انقلاب، عام 2016، ضد الرئيس رجب طيب أردوغان".

وقال الوزير إن المسؤول الفلسطيني، محمد دحلان، قد أدرج في القائمة الحمراء، وهي قائمة الإرهابيين المطلوبين.

ووصفت الصحيفة التركية، دحلان، بأنه "أمير الظلام في الشرق الأوسط"، إذ ساهم بالتورط في الانقلاب التركي الفاشل لعام 2016، على أردوغان، وكذلك اتهمته الصحيفة بأنه قد شن حملة شعواء على حركة حماس.

يشار إلى أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، قد اتهم الإمارات "بإيواء إرهابي"، وبأن أبو ظبي التي تربطها علاقات متوترة مع أنقرة، بمحاولة استبدال دحلان بعباس.

وقال أوغلو خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، في الثلاثين من الشهر الماضي، قال فيها:

قول للإمارات إن هناك إرهابيًا، اسمه محمد دحلان، هرب إليكم، لأنه عميل لإسرائيل.

ويذكر أن محمد دحلان، كان قائدا لجهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، لكنه فقد الغطاء السياسي اللازم بعد أن سيطرت حركة حماس على قواته عام 2007، ما أدى إلى طرد حركة فتح من القطاع.