البحرين: دول الخليج لم ولن تطلب تغيير النظام الإيراني

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة وتقدمها.

القاهرة- سبوتنيك. وقال آل خليفة في كلمة خلال "حوار المنامة 2019" اليوم السبت، إن "الولايات المتحدة الأمريكية جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة وتقدمها"، لافتا "لدينا حلفاء آخرون مثل فرنسا، وألمانيا، واليابان وأستراليا، وتجمعنا علاقات متبادلة".

وشدد وزير الخارجية البحريني على أن "روسيا والصين لم تأتيا للمنطقة حديثا، وهناك علاقات ممتدة وطويلة الأمد معهما".

وحول السلام في الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية البحريني "على إسرائيل إثبات رغبتها في السلام، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة... عندها فقط يمكنها أن تستفيد من علاقات أفضل في المنطقة".

أكد آل خليفة على أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تطلب تغيير النظام الإيراني ولن تفعل ذلك، داعيا طهران للاهتمام بشكل أكبر بدول الجوار والسعي لإحلال السلام.

"إننا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية كدول مسؤولة لم نقم يوما بالمطالبة بتغيير النظام في إيران، ولن نفعل ذلك"، متابعا "ندعو إيران للاهتمام بشكل أكبر بدول الجوار والسعي لإحلال السلام".

وشدد على أن "دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ستلعب دورا أساسيا في الحفاظ على أمن المنطقة"، قائلا: إن "هناك تحدي آخر في المنطقة هو استمرار إسرائيل تجاهل القرارات الدولية ولابد أن تلتزم بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة".