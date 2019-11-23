مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين في انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

قُتل 10 أشخاص على الأقل، فيما أصيب 25 آخرون، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل الأبيض شمالي سوريا.

أنطاكية - سبوتنيك. وقال مصدر مقرب من الجيش السوري الحر لوكالة سبوتنيك، صباح اليوم السبت "قُتل 10 أشخاص، وأصيب أكثر من 25 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض".

وأضاف المصدر أن إحصائية الضحايا ليست نهائية، وأنها "قابلة للزيادة".

وفي وقت سابق قتل جندي تركي وأصيب آخر في بلدة تل أبيض الحدودية في سوريا بعد هجوم شنه مقاتلون أكراد من قوات حماية الشعب على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه لمدة خمسة أيام.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".