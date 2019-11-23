السعودية تتحدث مجددا عن هجمات أرامكو وتعلن عدم ممانعتها الحوار مع إيران

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، مجددا أن إيران هي المسؤولة عن الاعتداء على منشأت أرامكو، وأن بلاده ستأخذ وقتا لتتأكد من الحادثة.

وحذر الجبير، في كلمته بحوار المنامة، من ما وصفه باسترضاء إيران قائلا إن "ذلك لم يفلح مع هتلر وأنه لا يمكن السماح لإيران بمواصلة نهجها القائم على تحديد سياستها الخارجية من خلال أهداف الطائفية".

وقال إن "المنطقة تواجه خيارا بين الخير والشر بعد الهجوم على منشآت أرامكو، مؤكدا أن المملكة لا تعارض الحوار مع طهران لكن الردع يجب أن يستمر لمنع إيران من تكرار هذه الهجمات.

وشدد على أن "هجمات أرامكو في الـ14 سبتمبر الماضي بكل وضوح تام كانت مدبرة بالأسلحة الإيرانية وأتت من الشمال وليس من الجنوب".

وقال: "لا يمكن السماح للإيرانيين بالتملص من هذا"، مضيفا: "المملكة تنتظر نتائج تحقيق دولي في الهجمات".

كما قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن "الطائفية التي تنتشرها إيران مدمرة"، مؤكدا أن "إيران تدعي أن كل شيعي بحكم الأمر الواقع ينتمي إلى إيران، وهو أمر مثير للسخرية" ويشبه قول إيطاليا مثلا إن كل كاثوليكي ينتمي إليها. متسائلا: هل ستقبل ألمانيا؟.

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.