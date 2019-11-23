السعودية تعد بـ"الأمل" بعد توجيهات الملك سلمان وولي العهد

وأعلن ذلك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، واعدا بأن يكون عاما مليئا بالأمل والعمل.

بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين و سيدي ولي العهد حفظهم الله تشرفت اليوم بتسلم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، سيكون عاماً مليئاً بالأمل والعمل، وسيكون عاماً حافلاً بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيداً من تقنية العصر..أهلاً بكم في السعودية pic.twitter.com/Ki0Ab18ooG — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) November 23, 2019

​وكتب عبد الله في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" اليوم : "بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين و سيدي ولي العهد حفظهم الله تشرفت اليوم بتسلم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، سيكون عاماً مليئاً بالأمل والعمل، وسيكون عاماً حافلاً بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيداً من تقنية العصر..أهلاً بكم في السعودية".

وتتولى المملكة العربية السعودية رئاسة قمة مجموعة الـ20 لمدة عام، والتي من المقرر عقدها في الرياض العام القادم 2020.

وترأس وزير الخارجية السعودي، السبت، وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المقام في مدينة ناغويا اليابانية.

​ورحب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في يونيو/ حزيران الماضي برئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020، مؤكدا عزمها العمل مع كافة الأعضاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن ابن سلمان قوله، اليوم السبت "ستتولى المملكة رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام، وهنا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، وسنعمل مع كافة الدول الأعضاء".