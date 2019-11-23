الإمارات تهاجم إيران وتفتح النار على تركيا بسبب سوريا

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، اليوم السبت، إن "سياسة إيران التوسعية أحد أسباب عدم استقرار المنطقة".

وشدد قرقاش، في تصريحات له في حوار المنامة، الذي تستضيفه مملكة البحرين، على "ضرورة حل أزمة صواريخ إيران الباليستية بجهود دبلوماسية إقليمية مشتركة"، معتبرا أن "الاجتياح التركي لشمال سوريا يشكل خطورة على المنطقة"، وذلك حسب قناة "العربية".

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "دبلوماسية السعودية الحكيمة نجحت بشكل كبير في حل الأزمة اليمنية"، مشيرا إلى أن هذة الأزمة هي أكبر اختبار للجميع.

ولفت إلى أن مسألة أمن واستقرار المنطقة العربية هي أهم ما يشغل الجميع في الوقت الحالي، موضحاً أن الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة يتطلبان تعاونا دوليا فعالا.

​وأضاف في تغريدة اليوم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن حوار المنامة الذي وصفه بأنه المنصة الإقليمية الأهم للعلاقات الدولية: "اتطلع إلى متابعة التطورات الإقليمية والدولية وإحاطة الحضور بمواقف ورؤى دولة الإمارات وسياستها الخارجية".