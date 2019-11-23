الإمارات تهاجم إيران وتفتح النار على تركيا بسبب سوريا

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "دبلوماسية السعودية الحكيمة نجحت بشكل كبير في حل الأزمة اليمنية"، مشيرا إلى أن هذة الأزمة هي أكبر اختبار للجميع.
ولفت إلى أن مسألة أمن واستقرار المنطقة العربية هي أهم ما يشغل الجميع في الوقت الحالي، موضحاً أن الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة يتطلبان تعاونا دوليا فعالا.
وأضاف في تغريدة اليوم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن حوار المنامة الذي وصفه بأنه المنصة الإقليمية الأهم للعلاقات الدولية: "اتطلع إلى متابعة التطورات الإقليمية والدولية وإحاطة الحضور بمواقف ورؤى دولة الإمارات وسياستها الخارجية".
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 23, 2019
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