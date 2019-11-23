وزير الخارجية الأردني: الأمن والسلام لن يتحققا إلا بانتهاء الاحتلال

أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال الجلسة الافتتاحية في حوار المنامة أن "الأمن والسلام اللذين ننشد لن يتحققا إلا إذا انتهى الاحتلال".

وأكد الصفدي في تغريدة له عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" "أكدت في الجلسة الافتتاحية في حوار المنامة أن الأمن والسلام اللذين ننشد لن يتحققا إلا اذا انتهى الاحتلال".

أكدت في الجلسة الافتتاحية في #حوار_المنامة أن الأمن والسلام اللذين ننشد لن يتحققا إلا اذا انتهى الاحتلال.

كما قال جلالة الملك العلاقات مع إسرائيل في أدنى مستوياتها.

يتحمل الأردن تبعات الأزمات الإقليمية وسيبقى في مقدم الجهود المستهدفة حلها. pic.twitter.com/0jtyonahRK — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) 23 ноября 2019 г.

وتابع وزير الخارجية الأردني "كما قال جلالة الملك العلاقات مع إسرائيل في أدنى مستوياتها".

وأشار الصفدي إلى أن "الأردن يتحمل تبعات الأزمات الإقليمية وسيبقى في مقدم الجهود المستهدفة حلها".