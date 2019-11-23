بعد عرض بعضها… إسرائيل تتحدث عن أخطر أسلحة "حزب الله"

ذكرت صحيفة عبرية أن حزب الله اللبناني يمتلك ذخيرة عسكرية تمكنه من مواجهة إسرائيل، "لجسارته وجرأته في التعاطي المسبق مع الجيش الإسرائيلي".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، السبت، بأن حزب الله ينوي مهاجمة إسرائيل، وبأن لديه كميات كبيرة من الأسلحة تضاهي بعض الدول، وليس منظمة أو حركة عادية.

وأحصت الصحيفة العبرية أسلحة الحزب اللبناني في صواريخ كورنيت، ومئات الطائرات دون طيار، بعضها مسلح وعشرات الصواريخ المتقدمة، وقذائف صاروخية دقيقة، وصواريخ قصيرة المدى، تحمل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات لكل رأس صاروخية.

ولم تكتف الصحيفة بذلك، بل أشارت الصحيفة العبرية إلى أن الحزب يمتلك أسلحة أخرى لم يعلن عنها بعد، فضلا عن أن حزب الله يمتلك أيضا آلاف المقاتلين المهرة، من كتيبة "الرضوان" وهي الكتيبة التي تضع ضمن أهدافها الرئيسة اختراق الحدود الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة العبرية أن قيادة الجبهة الشمالية الإسرائيلية قد وضعت سيناريوهات مختلفة ومتعددة لأي حرب مفاجئة من حزب الله اللبناني.

وأوردت الصحيفة العبرية أن حزب الله اللبناني، وقائده حسن نصر الله، كانا أكثر جرأة بالرد على الهجمات الإسرائيلية المتوالية، كما أنه زاد من جرأته وجسارته أمام إسرائيل، حينما زاد من ردوده ضد الهجمات الأخيرة، خاصة التي جرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما أنه استخدم صواريخ كورنيت الروسية ضد إسرائيل، وهي ردود أفعال لم تحدث منذ الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، والتي وقعت في يوليو/تموز 2006.