قائد أمريكي: العمليات ضد "داعش" ستتصاعد في الأيام المقبلة

قال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية إن العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي سوف تصاعد في الأيام والأسابيع المقبلة.

ونشرت "رويترز"، اليوم السبت، تصريحا لقائد القيادة المركزية الأمريكية يتوقع فيه تصعيد العمليات ضد تنظيم "داعش" مؤكداً وجود 500 جندي أمريكي قي شرق سوريا.

وكان تقرير صادر عن البنتاغون يوم الثلاثاء الماضي يفيد بأن تنظيم "داعش" أعاد تنظيم صفوفه مستغلاً الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا والتوغل العسكري التركي الذي تبعه هناك، مرجحا أنه بات بإمكانه الإعداد لهجمات جديدة ضد الغرب.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن انسحاب نحو ألف جندي أمريكي من شمال شرق سوريا، مما سمح لتركيا بشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد الذين قادوا القتال ضد تنظيم "داعش".