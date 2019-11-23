نقابة أصحاب محطات المحروقات اللبنانية تحذر من استخدام اسمها في أي تحركات

حذرت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان من استعمال اسمها من دون استئذانها ومن مخاطر هذا العمل لأنه خارج عن القانون.

وقالت النقابة في بيان محذرة "جميع من يستعملون اسمها من دون استئذانها من مخاطر هذا العمل لأنه خارج عن القانون"، مشيرا إلى أنه "يتم نشر بعض البيانات بإسمها بين الجهات الداعية إلى تحركات ميدانية مختلفة".

وأضافت "أنها غير معنية بأي تحرك لم تدع إليه بنفسها، وأن مواقفها وتحركاتها كافة تعلنها جهارة وبموجب بيانات رسمية تصدر عنها وموقعة من قبلها"، كما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وتابعت النقابة "أنها لم توفر جهدا أو وسيلة منذ ثلاثة أشهر لرفع الظلم عن أصحاب المحطات وإيجاد حلول للمشاكل التي يعانون منها والخسائر الفادحة التي يتكبدونها، وأنها مستمرة على هذا المنوال دون كلل وبالتنسيق مع جميع أصحاب المحطات في لبنان للوصول إلى الحل المنشود".

وأشارت في بيانها إلى "أن الحل لن يأتي إلا من خلال المسؤولين في الدولة وأن لغة الحوار معهم هي الوحيدة الكفيلة لايجاد الحلول المناسبة، أما قطع سبل التواصل معهم لن يجلب إلا المردود السلبي لأصحاب المحطات وبخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

وتوجهت النقابة الى أصحاب محطات المحروقات ووسائل الاعلام مؤكدة "أن أي موضوع يخصها أو يتعلق بمصالح المحطات يعلنه فقط نقيبها المخول قانونا النطق بإسمها".