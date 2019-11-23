الحلبوسي: البرلمان العراقي يبحث قانوني الانتخابات ومفوضيتها الأثنين المقبل

أكد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أن قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والانتخابات التشريعية سيتصدران جدول أعمال جلسة الأثنين المقبل.

بغداد- سبوتنيك وشدد الحلبوسي، في كلمة أمام عدد من أعضاء البرلمان العراقي، اليوم السبت، على "أهمية المضي بإقرار مشروع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي".

وأضاف الحلبوسي "إن المشروعين سيتصدران جدول أعمال جلسة يوم الأثنين، بعد أن أكدت اللجنة القانونية جاهزيتها".

وكان علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا في العراق، قد دعا، أمس الجمعة، السياسيين إلى الإسراع في إصلاح قوانين الانتخابات، قائلا إن الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتجاوز الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع.

وشدد السيستاني على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها، لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد.

كما جدد السيستاني، بحسب قناة "السومرية نيوز"، التأكيد على سلمية التظاهرات وخلوها من العنف والتخريب، وشدد على حرمة الدم العراقي.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.