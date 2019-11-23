تسجيل
17:32 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرياض، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019

    انفتاح سعودي على روسيا والصين... هل يتراجع الدور الأمريكي في الخليج؟

    © REUTERS / SPUTNIK
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    يثير الانفتاح السعودي على بعض الدول، خاصة روسيا والصين، العديد من التساؤلات في الفترة الأخيرة، نظرا لما يترتب على ذلك من تأثير على العلاقات السعودية الأمريكية.

    مناورات للقوات البحرية السعودية
    "السيف الأزرق 2019" القوات البحرية السعودية والصينية تنفذ تمرينا في البحر الأحمر... صور
    المناورات البحرية الأخيرة المشتركة بين الصين والسعودية تهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين، وقد تؤدي في المستقبل إلى زيادة المشتريات العسكرية السعودية من الصين، كما تقول مجلة "إسرائيل ديفينس" العسكرية. وتراقبها واشنطن، كما وصفها موقع "العربية" السعودي.

    مناورات "السيف الأزرق 2019"، التي أجريت في قاعدة الملك فيصل، مقر القيادة البحرية السعودية الغربية، تعد من الأحداث الهامة، خاصة أنها تعزز تواجد الصين في مضيق باب المندب ومنطقة البحر الأحمر، وهو ما طرح تساؤلات حول موقف الولايات المتحدة الأمريكية ومستقبل العلاقات الخليجية الأمريكية.

    يقول العميد حسن الشهري، الخبير الاستراتيجي السعودي، إن المملكة العربية السعودية يحق لها توجيه بوصلتها 360 درجة بشأن توازن علاقاتها الخارجية .

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، السبت، أن "علاقات المملكة منفتحة مع الجميع، ولا يمكن لأحد أن يوقف بوصلتها بأي اتجاه، كما أن العلاقات القوية مع الغرب قائمة على الشراكة التي لا تمنع السعودية من البحث عما يحقق مصالحها ويضمن أمنها الوطني والإقليمي، سواء كان بالتعاون مع الاتحاد الروسي أو الصين أو أي دولة أخرى".

    وأوضح الشهري أن "هذه المواقف والتوجهات تترك بعض الأثر السلبي، حيث تستخدمها بعض الأطراف في الداخل الأمريكي، كما جاءت من تصريحات على لسان نائب الرئيس السابق في عهد أوباما، وأن حنكة وحكمة السعودية تجعلها ترد في الوقت المناسب".

    وأشار إلى أن "البيئة الدولية تساعد في الوقت الراهن على الانفتاح على الجميع، خاصة أنه يمكن استحضار عام 1945، حين ظهرت الولايات المتحدة والاتحاد الروسي كقوتين عظميين في ذلك الوقت، وهو ما يمكن القول معه أن التراجع الأمريكي الكبير في الوقت الراهن سيظهر روسيا والصين كقوتين عظميين للقرن الواحد والعشرين، بالتزامن مع تراجع الاتحاد الأوروبي".

    تأثر العلاقات

    وبحسب قوله، فإن السعودية "ستحافظ على علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، كما أنها تنفتح بشكل كبير على موسكو والصين وجنوب أفريقيا".

    ولفت إلى أن الولايات المتحدة "تحاول كبح جماح روسيا في بيع أسلحتها بالمنطقة، في الوقت الذي يعارض في أكثر من 100 نائب في الكونغرس، السياسة الأمريكية، ومنها بيع وشراء الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي سوريا، وهو غير جائز، في حين أن القضية الفلسطينية هي قضية جوهرية للعالم العربي وبشكل خاص للسعودية".

    وبحسب قوله فإن "المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ترتكز على ثلاثة محاور، أولها أمن إسرائيل والمحافظة على تدفق النفط بما يتوافق مع السياسية الاقتصادية الأمريكية، ومكافحة الإرهاب ووضعه كعنوان يستثمر في الكثير من الأحيان لأغراض لا تتماشى مع الأمن الدولي".

    وشدد على أن السعودية "ستعمل على إصلاح أي خلل في التوازنات، ولن تكون البادية في توسيع الشق بين الولايات المتحدة وأي طرف آخر".

    وختم قوله بأن السعودية هي دولة ذات سيادة وإرادة ويحق لها تحرك بوصلتها 360 درجة، وأن الرياض تحدث الفارق أينما وجدت.

    وأنشأت الصين، ضمن الفكرة الاستراتيجية "طريق الحرير الجديد"، ميناء مدنيا في جيبوتي، وبعد سنوات أنشأت ميناء عسكريا أيضًا.

    وبحسب موقع العربية، فإن المناورة البحرية المشتركة بين الدولتين تؤدي إلى رفع مستوى العلاقات وبناء الثقة بين الدولتين والقوات البحرية العاملة في نفس المنطقة، وكذلك تؤدي لشراء معدات وأنظمة قتالية للبحرية السعودية من الصين.

    انظر أيضا:

    السعودية تعد بـ"الأمل" بعد توجيهات الملك سلمان وولي العهد
    أمير بالأسرة الحاكمة السعودية يرد على حمد بن جاسم حول "إنهاء مقاطعة قطر"
    السعودية تتحدث مجددا عن هجمات أرامكو وتعلن عدم ممانعتها الحوار مع إيران
    إيران توجه اتهاما خطيرا إلى السعودية وأمريكا
    الكويت تشيد بموقف السعودية في اليمن وتتعهد بدفع 250 مليون دولار
    الشرطة السعودية تتحرك بعد اعترافات "خطيرة" من 5 مصريين
    قمة قد تنهي أزمة قطر وحرب اليمن... حدث غير مسبوق في تاريخ السعودية
    إيران تعرب عن قلقها من "البرنامج النووي الإماراتي والسعودي"
    السعودية تحتضن النزال الأقوى في الفنون القتالية بين حبيب ومايويذر وهذا موعده
    الأسهم السعودية تغلق على مكاسب كبيرة منذ الصيف الماضي
    الكلمات الدلالية:
    العلاقات السعودية الروسية, العلاقات السعودية الأمريكية, روسيا, أمريكا, الصين, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ساندي موريس، رياضية أمريكية، خلال جلسة تصوير لإعلان الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في هوليوود، كاليفورنيا 19 نوفمبر 2019
    احتجاجات إيران وصورة جماعية مع زعيم كوريا الشمالية... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمنيستي: نماذج أعمال التجارة غوغل وفيسبوك تهدد بحقوق الإنسان
    "أمنيستي": "غوغل" و"فيسبوك" تهددان حقوق الإنسان
    إنفوجرافيك - 18 سلاح روسي يبحث العالم عنه في معرض دبي للطيران
    18 سلاحا روسيا يبحث العالم عنها في "معرض دبي للطيران"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك