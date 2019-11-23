الحكومة العراقية: زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى العراق متفق عليها ويزور أربيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إلى العراق متفق عليها والتي تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد.

وأكد المكتب في بيان أن "مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، قام بزيارة متفق عليها إلى العراق، تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد العراقية، في إطار التحالف الدولي الذي يقوم بدعم القوات العراقية في محاربة داعش، ومن المتفق عليه أن يقوم بزيارة أربيل أيضا"، كما نقل موقع "السومرية نيوز".

وتابع مكتب رئيس الوزراء العراقي "جرى اتصال هاتفي اليوم السبت بحدود الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ونائب الرئيس الأمريكي، تناول تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إلى جانب بحث التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين"، مشيرا إلى أن بنس "نقل تحيات الرئيس الأمريكي ترامب واستمرار التعاون من أجل تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين".

ونوه البيان إلى أن "رئيس مجلس الوزراء بارك لنائب الرئيس وعائلته بعيد الشكر، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي والقوات التي تساهم بتدريب القوات العراقية، وأكد على أهمية سيادة واستقلال العراق وعلى توفير الأمن والاستقرار للبلاد، وحماية مصالح جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم ودياناتهم وحصر السلاح بيد الدولة وتعاون البلدين في إطار الاتفاقيات الاستراتيجية بينهما".

وتناقلت وسائل إعلام، اليوم السبت، خبر وصول نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إلى العراق في زيارة غير معلنة.