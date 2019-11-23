العراق... نائب يكشف قرب استبدال 13 وزيرا بينها ثلاث وزارات سيادية

كشف نائب في البرلمان العراقي، اليوم السبت، أن الجلسات المقبلة ستشهد استبدال 13 وزيرا من حكومة عادل عبد المهدي.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، تحدث عن قرب استبدال 13 وزيرا خلال الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أن الاستبدال سيتضمن ثلاث وزارات سيادية.

وقال الفتلاوي، في حديث للقناة إن "الجلسات المقبلة ستشهد استبدال 13 وزير من كابينة عادل عبد المهدي، من بينها ثلاث وزارات سيادية"، مبينا أن "تلك الخطوة تمثل المرحلة الأولى حيث ستلحقها استبدال عدد من المناصب الخاصة والمدراء العامين، بعيدا عن المحاصصة والضغوط الحزبية والسياسية".

وأضاف أن "مرشحي الوزارات هم من اختيار رئيس مجلس الوزراء فحسب، ولا علاقة للكتل السياسية بتلك الاختيارات"، مشددا على "أهمية بناء الدولة بناء حقيقي بعيدا عن هيمنة وسطوة الأحزاب".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.