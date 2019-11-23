العراق... نائب يكشف قرب استبدال 13 وزيرا بينها ثلاث وزارات سيادية

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، تحدث عن قرب استبدال 13 وزيرا خلال الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أن الاستبدال سيتضمن ثلاث وزارات سيادية.
وأضاف أن "مرشحي الوزارات هم من اختيار رئيس مجلس الوزراء فحسب، ولا علاقة للكتل السياسية بتلك الاختيارات"، مشددا على "أهمية بناء الدولة بناء حقيقي بعيدا عن هيمنة وسطوة الأحزاب".
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.
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