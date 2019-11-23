قيادي جنوبي يؤكد صعوبة تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في موعدها لهذه الأسباب

وصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس الجمعة لجنة عسكرية رفيعة المستوى، تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً للبدء في تنفيذ الملحق العسكري في اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.. فما العقبات التي يمكن أن تقف في طريقها وبالتالي تأخر تشكيل الحكومة؟.

عبد العزيز قاسم القيادي في الحراك الجنوبي قال لـ" سبوتنيك " اليوم السبت، "هناك الكثير من العقبات المتحكمة في المشهد اليمني والتي تواجهها اللجنة العسكرية المشكلة بناء على اتفاق الرياض، منها طبيعة القوى السياسية من الناحية العسكرية وكذلك ولاءاتها وانتماءاتها وتشكيلاتها، والتي كانت خارج العقيدة العسكرية المتعارف عليها، لذا ستكون هناك تلك العقبات وربما ستؤدي إلى نتائج عكسية بعيد عن توقعات التحالف".

وأشار القيادي في الحراك، إلى أنه "بخلاف العقبات، هناك قوات عسكرية متواجدة في الجنوب ولا تخضع للمجلس الانتقالي أو للشرعية، وتشعر أنها غير مسؤولة عن اتفاق الرياض لأنها غير موقعة عليه، فهناك تشكيلات تحمل أهدافا تتعلق بطبيعة الجنوب، ومن تلك القوات التي تتبع وزير الداخلية أحمد الميسري".

قوات الحزام الأمني تنظم عرضا عسكريا في العاصمة عدن .. بمناسبة ال ٣٠ من نوفمبر#المجلس_الانتقالي_الجنوبي_يمثلني pic.twitter.com/2oRxex7g37 — أ.بو عبدالعزيز السعدي (@alsadi700) November 23, 2019

وأكد قاسم أن وزير الداخلية أحمد الميسري "ما زال يمارس مهام منصبه وليس هناك قرار قاطع من الرئيس أو رئيس الحكومة بإقالته، ويمكن أن تكون هناك توجيهات ولكن لا يوجد قرار قطعي".

وأوضح القيادي الجنوبي، أن "هناك صعوبات كثيرة تتعلق بالمشهد اليمني بشكل عام، فلا تستطيع قوات التحالف إعادة المج بسهولة، هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل، لأن اتفاق الرياض لم يكن مقصورا على عدن وإنما بشكل عام على اليمن والحوار مع الحوثيين".

وشدد قاسم على أن "هناك فرق بين الضم والذي يعني بقاء القوات الجنوبية تحت راية المجلس الانتقالي ويتم الضم عبر كشوفات الرواتب فقط، أما عملية الدمج فهي التي تواجه صعوبات كبيرة، ولا يمكن تشكيل الحكومة الجديدة دون إيجاد إطار عام لتلك القوات قبل مرور الـ30 يوما التي نص عليها اتفاق الرياض والتي تنتهي في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وأكد القيادي الجنوبي على "استحالة تشكيل الحكومة وفقا للمدى الزمني المنصوص عليه في اتفاق الرياض نظرا لضيق المدة الزمنية".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.