إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداءات إسرائيليين جنوب الضفة الغربية

أصيب عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين قدر شاهد عيان عددهم بالعشرات باعتداءات تعرضوا لها على يد مستوطنين في الخليل جنوب الضفة الغربية.

رام الله –سبوتنيك.وأبلغ شاهد عيان، وكالة "سبوتنيك" بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مساء اليوم السبت، منازل الفلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وقاموا بالاعتداء عليهم بالحجارة والهراوات ما أدى لإصابة عدد منهم بينهم رضيع".

وأضاف: "على مرأى ومسمع من قوات الجيش الاسرائيلي قام المستوطنون بالاعتداءات، ووفر بعض الجنود الحماية لهم".

وكان مئات المستوطنين اقتحموا، بوقت سابق من اليوم، الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل وأدوا صلوات ومارسوا طقوسا تلمودية في وقت أغلقت فيه القوات الاسرائيلية الحرم أمام المصلين المسلمين لتوفير الأجواء للمستوطنين.

وتتكرر هجمات مستوطنين إسرائيليين على منازل وبساتين مزارعين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتقع اشتباكات تسفر عن إصابات من الجانبين.