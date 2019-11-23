موقف طريف بين السيسي وممثل شركة "أوبر" في مصر... فيديو

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن مصر أول من استقبلت شركتي "أوبر" و"كريم" للعمل على أراضيها.

وقال: "كنا أول من استقبلنا شركتي "أوبر" و"كريم"، ومنحناهما الفرصة للعمل في مصر".

وتابع السيسي: "شجعنا "أوبر" على النجاح، واقترحت عليهم أن يقتحموا مجال النقل الجماعي وليس نقل الأفراد فقط، وقالوا الفكرة دي هندرسها وفي أمريكا قالوا ليك حق براءة الاختراع في الموضوع ده، طيب احنا عاوزين نشوف الكلام ده في مصر يا أوبر".

وجاءت تصريحات الرئيس المصري، اليوم السبت، في "منتدى أفريقيا 2019" بالعاصمة الإدارية.

من جانبه، أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن "قانون النقل صدر فعلا منذ 3 أشهر وناقشناه في مجلس الوزراء، ووقفت في صف "أوبر"، وخفضنا مقابل إصدار الرخصة خاصة في أوبر التي تمتلك أكثر من 50 ألف سيارة ونزلت الرقم للنصف".

ومازح الرئيس السيسي مسؤول شركة "أوبر" قائلا: "فيه تشريعات أخرى غير كده، ما دفع مسؤول الشركة الأمريكية لرفع يده بالتأكيد على عدم وجود أى معوقات تعترض توسعات الشركة في مصر".

ومازح الصحفي بشبكة "سي إن إن"، ريتشارد كويست، مسؤول "أوبر" قائلا: "ماذا تريدون أكثر من ذلك، فكر في هذه الهدية مع اقتراب الكريسماس".