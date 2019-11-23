علم لبنان يغطي برج خليفة... فيديو + صور

ونالت الخطوة التي قامت بها السلطات الإماراتية إعجاب الملايين وخاصة اللبنانيين.

وعلق العديد من الفنانين اللبنانين على هذه الخطوة، ومنهم الفنانة أمل حجازي حيث تشكرت الإمارات وقالت "ما أجمل برج خليفة مضيئا بالعلم اللبناني ...شكرا لدولة الإمارات".

وعلقت الفنانة ميريام فارس على هذه اللفتة بالقول " قدي كبر قلبي لما دولة الإمارات عرضت علم بلدي لبنان على أكبر برج بالعالم برج خليفة والفضل كله للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يللي كرم شعبي وبلدي بعيد استقلاله بالوقت يللي حكام بلدي كانوا عم يحتفلوا بخجل، ياريت يا حكام بلدي تتعلّموا من حكام الإمارات بكرموا شعب وبكرموا وطن".

قدي كبر قلبي لما دولة #الإمارات عرضت علم بلدي #لبنان على أكبر برج بالعالم برج خليفة والفضل كله للشيخ @HHShkMohd يللي كرّم شعبي وبلدي بعيد إستقلاله بالوقت يللي حكام بلدي كانوا عم يحتفلوا بخجل، ياريت يا حكام بلدي تتعلّموا من حكام الإمارات بكرموا شعب وبكرموا وطن #لبنان_ينتقض pic.twitter.com/hEiKAB0YFf — Myriam Fares (@myriamfares) November 22, 2019

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية الحكومة.