مقتل وإصابة عدد من "أنصار الله" بغارات لطيران التحالف شمال غربي اليمن

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بغارات جوية للتحالف العربي على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، عبر تويتر، أن "طيران التحالف استهدف خلال الساعات الـ24 الماضية بنحو 10 غارات، تحركات وتجمعات للحوثيين في منطقة حرض ووادي بن عبدالله بمديرية حرض (شمال غربي حجة)".

— المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) 23 ноября 2019 г.

وأكد: "مصرع وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين، وتدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية التابعة لهم".

في سياق آخر، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن "طفلين أصيبا في قصف صاروخي ومدفعي شنه الجيش السعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية".

وأشارت إلى إصابة مدني جراء إطلاق حرس الحدود السعودي النار على منطقة الرقو في مديرية منبة الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة.