رئيس مجلس النواب المصري: الانتخابات البرلمانية نوفمبر 2020

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، اليوم السبت، عن أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأوضح في بيان، أن الفصل التشريعي الحالي ينتهي في 9 يناير/كانون الثاني 2021، وهي تمام مدة 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية تجرى حتما قبل هذا الموعد بـ60 يوما، أي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المحلية.

وأضاف أن "البرلمان لا يتستر على فاسدين، والأيام المقبلة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادر بحقهم أحكام قضائية"، لافتا إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بحق بعض النواب "يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس".

واختتم علي عبد العال بيانه: "عدم الالتزام بنسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة في التعيينات مخالف للدستور والقانون".