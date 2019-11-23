القوات المشتركة تعلن مقتل وإصابة مهاجمين من "أنصار الله" شمال الضالع

القاهرة- سبوتنيك. وقالت قادة المقاومة في منطقة الضالع، على صفحتها في "فيسبوك"، إن "الحوثيين شنوا هجوماً واسعاً على مواقع المقاومة في بتار والجب شمال غربي مديرية قعطبة (شمال الضالع)".
وأكدت تمكن كتائب الشوبجي في جبهة بتار الجب بقيادة النقيب إسماعيل الأعجم مسنودة باللواء الأول مقاومة، واللواء السابع صاعقة، من كسر هجوم الحوثيين، وتكبيدهم عشرات القتلى والجرحى.
وأشارت إلى أن الهجوم يأتي بعد تنفيذ طلائع من ألوية المقاومة الجنوبية هجمات وعمليات استباقية طالت تجمعات لقياداتهم الميدانية أثناء عمليات الحشد التي يزج فيها أبناء المناطق الوسطى ومرتزقة من إفريقيا.
في سياق متصل، ذكرت ألوية المقاومة أن "وحدات مدرعة من القوات الجنوبية المرابطة في النقاط النارية شمال الضالع دمرت أهدافاً للحوثيين بضربات محكمة".
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