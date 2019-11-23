القوات المشتركة تعلن مقتل وإصابة مهاجمين من "أنصار الله" شمال الضالع

أعلنت القوات المشتركة اليمنية، اليوم السبت، إحباط هجوم لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت قادة المقاومة في منطقة الضالع، على صفحتها في "فيسبوك"، إن "الحوثيين شنوا هجوماً واسعاً على مواقع المقاومة في بتار والجب شمال غربي مديرية قعطبة (شمال الضالع)".

وأوضحوا أن "الهجوم الذي بدأ من منطقة المزارع والشامرية شمال شرقي مديرية الحشاء (غرب الضالع)، رافقته تغطية نارية مكثفة بمختلف الأسلحة، بهدف السيطرة الكاملة على الطريق الرابط بين حجر والحشاء المؤدي إلى مديرية ماوية محافظة تعز (جنوب غربي اليمن )".

وأكدت تمكن كتائب الشوبجي في جبهة بتار الجب بقيادة النقيب إسماعيل الأعجم مسنودة باللواء الأول مقاومة، واللواء السابع صاعقة، من كسر هجوم الحوثيين، وتكبيدهم عشرات القتلى والجرحى.

وأشارت إلى أن الهجوم يأتي بعد تنفيذ طلائع من ألوية المقاومة الجنوبية هجمات وعمليات استباقية طالت تجمعات لقياداتهم الميدانية أثناء عمليات الحشد التي يزج فيها أبناء المناطق الوسطى ومرتزقة من إفريقيا.

في سياق متصل، ذكرت ألوية المقاومة أن "وحدات مدرعة من القوات الجنوبية المرابطة في النقاط النارية شمال الضالع دمرت أهدافاً للحوثيين بضربات محكمة".