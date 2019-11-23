اليمن... الداخلية تستأنف إصدار الجوازات في عدن بعد توقف 4 أشهر

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم السبت، استئناف عمل مكتبها الخاص بإصدار وثائق السفر في العاصمة المؤقتة عدن، عقب تعليق دام 4 أشهر على خلفية سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة.

القاهرة -سبوتنيك. وقالت رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إن "فرع المصلحة في محافظة عدن سيستأنف العمل يوم غدٍ الأحد ويفتح أبوابه أمام الراغبين في إصدار جوازات السفر".

وكانت الداخلية اليمنية، أعلنت في 17 أغسطس/آب الماضي، تعليق العمل في فرعي مصلحتي الجوازات والأحوال المدنية بعدن، بعد أسبوع من سيطرة قوات الحزام الأمني وألوية الإسناد والدعم التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة، إثر مواجهات مع الجيش اليمني استمرت 4 أيام خلفت نحو 40 قتيلاً و260 جريحاً، حسب الأمم المتحدة.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية في الخامس من نوفمبر الجاري على اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بين الطرفين.