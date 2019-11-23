الإعلان عن الموعد النهائي لإطلاق القمر الصناعي المصري

كشفت وكالة الفضاء المصرية عن الموعد النهائي لإطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة -1"، بعد أن كان مقرر إطلاقه أمس الجمعة.

وقال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية، إنه سيتم إطلاق القمر غدا الأحد أو بعد غد الإثنين على أقصى تقدير.

وأوضح "القوصي" أن القاعدة الفرنسية هي التي ستحدد موعد إطلاق القمر الصناعي، وذلك بعد عقد اجتماعها المنعقد اليوم، وتابع أنه لو كانت نتيجته هي الجاهزية للإطلاق، فسيكون غدا أو بعد غد.

وأشار محمد القوصي إلى أنه تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي "طيبة -1" بسبب خلل فنى فى منصة الإطلاق، يتمثل في نقص التغذية الكهربائية في قاعدة الإطلاق.

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في مداخلته الهاتفية مع البرنامج، أن الصاروخ والقمر "طيبة -1" بعيدين تماما عن عدم الإطلاق.

وأعلن مجلس الوزراء المصري عن إطلاق القمر الصناعى "طيبة -1"، لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، من فرنسا.

وأكد المجلس أن مصر ستتولى عمليات الإدارة والتحكم بالقمر الصناعي "طيبة -1"، عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.

وبإطلاق القمر المصري "طيبة -1" ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات.

وأشارت مصر إلى أن ذلك سيمثل نقلة كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر في المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا.