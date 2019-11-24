العسكريون الروس يوزعون مساعدات إنسانية في الحسكة السورية

أعلن مركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الأحد، أن العسكريين الروس قاموا بعمل إنساني في الحسكة السورية.

موسكو - سبوتنيك. وقال الضابط في مركز المصالحة الروسية في سوريا، أليكسي سيرغييف للصحفيين: "قام مركز المصالحة الروسية في سوريا بتوزيع اليوم مساعدات إنسانية لأول مرة في الحسكة شمال البلاد، وقد تم توزيع أكثر من ألف طرد غذائي، يشمل: الدقيق والسكر والأرز والشاي والحليب المكثف".

وأشار سيرغييف إلى أن هذه المساعدات الإنسانية ضرورية للسكان المحليين.

وأفاد سيرغييف أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتأمين الحملة الإنسانية التي يبلغ وزنها نحو 6 أطنان.

ويشار إلى أن مركز المصالحة يوزع المساعدات الإنسانية لأول مرة في هذه المناطق، بعد التوصل إلى مذكرة تفاهم بين تركيا وروسيا.

ويذكر أن روسيا وتركيا في 22 تشرين الأول/أكتوبر بتوقيع مذكرة تفاهم من 10 بنود، وعلى وجه الخصوص، بشأن إدخال وحدات فرعية تابعة للشرطة العسكرية الروسية وخدمة الحدود السورية على الجانب السوري من الحدود مع تركيا خارج منطقة عملية "نبع السلام" التركية. وذلك بمهمة المساهمة في انسحاب الفصائل الكردية مع أسلحتهم إلى مسافة 30 كيلومترا من الحدود السورية التركية.