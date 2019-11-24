هدية "ثمينة" إلى ولي العهد السعودي خلال ظهوره الاستثنائي (صور)

أهدى رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كتابه الفني "Work"، الذي يتضمن مجموعة من أبرز رسوماته وأعماله الفنية التي شكّلت جزءا من حياته اليومية.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، "عُرف عن راما حبه للفن والرسم، بالرغم من انشغاله بعمله السياسي، إذ لا تنفصل حياته الفنية عن السياسية، فقد اعتاد أثناء المكالمات الهاتفية، والاجتماعات، عمل رسومات وألوان مائية على نسخ من جداول أعماله، والمسودات، والقصاصات".

وخلال حضوره انطلاقة منافسات فورميلا إي في الدرعية، غرد رئيس الوزراء الألباني، قائلا: "في الرياض مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة التقدم المحرز في بعض الاستثمارات المهمة في السياحة والبنية التحتية والثقافة".

Në Riad me Princin e Kurorës Muhammed Bin Salman, për të diskutuar mbi ecurinë e përgatitjeve të disa investimeve të rëndësishme në turizëm, infrastrukturë dhe kulturë🤝 pic.twitter.com/0lHjXHHtrD — Edi Rama (@ediramaal) November 22, 2019

​من جانبه، علق وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله آل سعود، على الإهداء، قائلا: "في الدرعية التاريخية، رئيس الوزراء الألباني والفنان إيدي راما يهدي قائد نهضتنا الثقافية كتابه Work الذي يضم مجموعة من أعماله".

في الدرعية التاريخية، رئيس الوزراء الألباني والفنان @ediramaal يهدي قائد نهضتنا الثقافية، كتابه "Work" الذي يضم مجموعة من أعماله. pic.twitter.com/yo0dWFm703 — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) November 23, 2019

​ويحتوي الكتاب، الذي نشر مؤخرا، على رسومات ومنحوتات من السيراميك، كما يتألف من أكثر من 700 من الرسومات، إلى جانب مقالات عن أعماله، وحوار أجري معه.