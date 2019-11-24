القوات الجوية العراقية تدمر وكرا لـ"داعش" في محافظة صلاح الدين

وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأحد، أن "طائرات إف16 العراقية توجه ضربة جوية تسفر عن تدمير وكرا لعصابات داعش، ضمن قاطع صلاح الدين، وقتل من بداخله من عناصر إرهابية"، وذلك بحسب قناة "السومرية نيوز".
وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.
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