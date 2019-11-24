محافظ "المركزي السعودي": القطاع المصرفي يتمتع بمستوى عال من السيولة

قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن القطاع المصرفي بالمملكة يتمتع بمستوى عال من السيولة.

وأضاف المحافظ خلال مؤتمر صحفي أن "القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمستوى عال جدا من السيولة بالمقارنة مع متطلبات بازل"، بحسب موقع قناة "العربية" السعودية.

وتأتي تصريحات الخليفي في الوقت الذي تُقرض فيه البنوك المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية.

وقال محافظ البنك السعودي في سبتمبر/ أيلول الماضي إنه لا يتوقع أن يؤثر إدراج أرامكو المزمع على السيولة في القطاع المصرفي، نظرا لسلامة جميع المؤشرات.

وكانت رانيا نشار الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، كشفت في مقابلة مع "العربية" الخميس الماضي، أن اكتتاب "أرامكو" جمع 73 مليار ريال حتى الآن.

وأكدت على أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 1.8 مليون مكتتب، مضيفة: "أن اكتتاب الأفراد في طرح أرامكو جمع 14 مليار ريال حتى الآن". وبلغ إجمالي الأسهم التي اكتتبوا فيها أكثر من 456 مليون سهم.

وفي سبتمبر الماضي قال محافظ البنك المركزي السعودي، إن هجوم 14 سبتمبر/ أيلول على منشأتي شركة "أرامكو" السعودية لم يكن له أي "أثر نقدي".

وأكد على أن البنوك السعودية لم تشهد أية حركة غير عادية لسحب الأموال، وإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لن يكون بعيدا عن توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.9 في المئة،