البرلمان العربي يخاطب مسؤولين أمريكيين لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

أعلن رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهد، أنه وجه خطابات لنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ورئيسة مجلس الشيوخ نانسي بيلوسي، ووزير الخارجية مايك بومبيو، للمطالبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وبحسب بيان، صادر عن السلمي اليوم الأحد ونشر على حسابه على موقع "تويتر"، فإن الخطابات جاءت لإبلاغهم "قرار البرلمان العربي الذي تم التصويت عليه بالإجماع في جلسة البرلمان العربي التي عقدت في القاهرة بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول، بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمذكرة القانونية الملحقة بالقرار والتي ثبتت بالأسانيد القانونية أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وجهت خطابات مكتوبة لرئيسي مجلسي الشيوخ والنواب ووزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية لإبلاغهم قرار البرلمان العربي بطلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الطلب استند لمذكرة قانونية تثبت بالحجج والأسانيد القانونية أحقية السودان في رفع اسمه من هذه القائمة. pic.twitter.com/zX5OnN1r7S — مشعل فهم السُّلمي (@mishalfmpr) November 24, 2019

​وأشار رئيس البرلمان العربي في خطاباته أن البرلمان العربي استند في قراره إلى الجهود والمبادرات التي بذلها السودان، بما فيها التزاماته في تنفيذ خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتّحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب و دعم عملية السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن "التغيير السياسي الذي شهدته السودان تلبية لإرادة الشعب السوداني يدعم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

يذكر أن الحكومة الأمريكية وضعت السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993، بعد مزاعم بدعم الرئيس السابق عمر البشير لجماعات إرهابية بعد هجمات في كينيا وتنزانيا.

وبعد عزل البشير في أبريل/ نيسان الماضي، وتسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة، بعد اتفاق بين القوى السياسية، دعمت العديد من الدول مطلب الحكومة السودانية الجديدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.