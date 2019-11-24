مقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات في مواجهات جنوبي العراق

أفادت مصادر طبية ونشطاء مدنيون في العراق، اليوم الأحد، بمقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات نتيجة استخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في مدينتي الناصرية والبصرة جنوبي البلاد.

بغداد- سبوتنيك وقال مصدر طبي في مدينة الناصرية، لـ"سبوتنيك"، إن "مستشفى المدينة استقبلت قتيلين 36 من الجرحى من صفوف المتظاهرين في ساعة مبكرة من صباح اليوم".

كما ذكر المصدر أن "أغلب الحالات كانت مصابة بإطلاق رصاص حي".

وفي محافظة البصرة، أكد أحد الناشطين المدنيين في المحافظة، رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "قوات الأمن استخدمت اليوم القوة المفرطة والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين السلميين في ناحيتي الزبير وأم قصر ما أدى الى سقوط قتيلين ونحو 70 مصابا حتى الآن".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.