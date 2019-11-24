غريفيث يصل صنعاء لبحث تنفيذ اتفاق الحديدة

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأحد، إلى العاصمة صنعاء لبحث سبل متابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وعقد جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين".

القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر في مطار صنعاء الدولي، وكالة "سبوتنيك"، بأن: "غريفيث وصل ونائبه معين شريم على متن طائرة أممية".

كما أفاد مصدر سياسي يمني، وكالة "سبوتنيك، بأن غريفيث "سيبحث خلال زيارته مع قيادة جماعة أنصار الله المضي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، والترتيب لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والجماعة.

وحسب المصدر من المقرر أن يناقش المبعوث الأممي مع قيادة الجماعة الدفع بجهود تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في كانون الأول/ديسمبر الماضي خلال جولة المفاوضات في ستوكهولم.