بتوجيه الملك سلمان... حدث "غير مسبوق" في السعودية ووزير الخارجية يكشف تفاصيله

كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن إعداد بلاده برنامجا متكاملا لقمة مجموعة العشرين بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان وبمتابعة مستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تزامنا مع تسلم المملكة لرئاسة القمة في دورتها المقبلة.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأحد، إلى أن "الدورة المقبلة للمجموعة في السعودية ستشهد التركيز على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين التي تواجه الاقتصاد العالمي وتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين القائم على المبادئ والمصالح المشتركة، وتمكين الأنسان وخلق الفرص الاقتصادية وتعزيز استدامة الكوكب، وجني فوائد التقدم التكنولوجي والابتكار لمصلحة كافة الشعوب".

وأضاف الأمير فيصل، أن "المملكة ستستضيف أكثر من 100 اجتماع خلال عام الرئاسة، وستكون هذه الاجتماعات والملتقيات متنوعة في موضوعاتها، وداعمة لتحقيق أهداف مجموعة العشرين".

وأبدى وزير الخارجية السعودي، تطلع بلاده إلى تعزيز الحوار والتواصل لمواجهة التحديات المشتركة والبناء لمستقبل أفضل يحيى به الإنسان في كل مكان باستقرار.

وتسلمت السعودية، يوم أمس السبت، رئاسة قمة مجموعة العشرين لمدة عام، وذلك خلال احتفال أقيم في مدينة ناغويا اليابانية.

وكتب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد، حفظهما الله، تشرفت اليوم بتسلم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020".

وأضاف: "سيكون عاما مليئا بالأمل والعمل، وسيكون عاما حافلا بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيداً من تقنية العصر... أهلاً بكم في السعودية".