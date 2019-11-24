بتوجيه الملك سلمان... حدث "غير مسبوق" في السعودية ووزير الخارجية يكشف تفاصيله

وأضاف الأمير فيصل، أن "المملكة ستستضيف أكثر من 100 اجتماع خلال عام الرئاسة، وستكون هذه الاجتماعات والملتقيات متنوعة في موضوعاتها، وداعمة لتحقيق أهداف مجموعة العشرين".
وأبدى وزير الخارجية السعودي، تطلع بلاده إلى تعزيز الحوار والتواصل لمواجهة التحديات المشتركة والبناء لمستقبل أفضل يحيى به الإنسان في كل مكان باستقرار.
وتسلمت السعودية، يوم أمس السبت، رئاسة قمة مجموعة العشرين لمدة عام، وذلك خلال احتفال أقيم في مدينة ناغويا اليابانية.
وكتب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد، حفظهما الله، تشرفت اليوم بتسلم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020".
وأضاف: "سيكون عاما مليئا بالأمل والعمل، وسيكون عاما حافلا بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيداً من تقنية العصر... أهلاً بكم في السعودية".
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