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14:48 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    ارتفاع حصيلة القتلى المتظاهرين في جنوب العراق

    © REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
    العالم العربي
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    أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصادر طبية، وشهود عيان، اليوم الأحد، 24 تشرين الثاني/نوفمبر، بمقتل سبعة متظاهرين، وإصابة العشرات بجروح، إثر الرصاص الحي، في محافظتي ذي قار، والبصرة، جنوبي البلاد.

    وأكد مصدر طبي، لمراسلتنا، من مستشفى الناصرية العام في مركز ذي قار، جنوبي العاصمة بغداد، مقتل خمسة متظاهرين إثر الرصاص الحي، أربعة منهم في وقت متأخر من ليلة أمس، ومتظاهر قتل صباح اليوم.

    وأضاف المصدر الذي تحفظ على الكشف عن اسمه: "أن المستشفى استقبل حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم، 25 متظاهرا جريحا، إثر استخدام الأجهزة الأمنية الرصاص الحي لتفريق التظاهرات من قرب جسر الزيتون في وسط الناصرية، مركز ذي قار".

    وأكمل المصدر:" كما وصل العشرات من الجرحى المتظاهرين بسبب الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، منذ الصباح وحتى منتصف النهار، في حصيلة غير مكتملة حتى الآن."

    وكشف شاهد عيان من المتظاهرين، في ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، في تصريح لمراسلتنا، اليوم، عن الأسباب التي أسفرت عن وقوع تصادمات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب، بعد اعتقال أحد المتظاهرين وهو رجل كبير في السن يشارك مع عائلته في حملات تطوعية لتنظيف ساحة التظاهر.

    وتابع الشاهد الذي فضل عدم ذكر اسمه: "أن المتظاهرين أمهلوا الأجهزة الأمنية عدة ساعات لإطلاق سراح المتظاهر الكبير بالسن، متوعدين بإطلاق الطرق الرئيسية، والجسور حال عدم الإفراج عنه، منوها إلى أن مطلبهم لم يلبى أو يلقى الاستجابة الأمر الذي دفعهم إلى محاولة اغلاق جسر الزيتون".

    وأكمل:" قامت قوات مكافحة الشغب بالرد على المتظاهرين في محاولتهم لإغلاق الجسر، بقنابل الغاز، لتنضم إليها قوات سوات التي استخدمت الرصاص الحي نحو المتظاهرين ما أسفر عن مقتل أربعة، وإصابة 25 آخرين بجروح في وقت متأخر من ليلة أمس."

    من جهته أفاد مصدر طبي، من البصرة، لمراسلتنا، اليوم، بمقتل متظاهرين اثنين، إثر الرصاص الحي، في وسط المدينة، أقصى جنوب العراق.

    وفي وقت سابق من اليوم، علمنا من شهود عيان، ومتظاهرين، أن محتجين غاضبين أحرقوا مقرا حكوميا في مركز محافظة ذي قار، التي شهدت ليلة دامية يوم أمس، جنوبي البلاد.

    وأضرم المحتجون الغاضبون النار، بدائرة الوقف الشيعي، بالقرب من جسر الزيتون، في الناصرية مركز محافظة ذي قار، فيما قام محتجون أخرون بإغلاق الطرق الرئيسية، مع استمرار الاعتصام، والإضراب عن الدوام الرسمي مستمر حتى اليوم منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

    وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في ذي قار، من بينهم طلبة وطالبات الجامعات، والمعاهد، والمدارس، منذ منتصف الشهر الجاري، في الاعتصام، والإضراب عن الدوام الرسمي حتى تلبية المطالب بإقالة الحكومة العراقية، وإعلان أخرى لإنقاذ وطني، وانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.

    وأكد ناشط بارز تحفظ الكشف عن أسمه، في تصريح لمراسلتنا، اليوم الأحد، أن متظاهرين إثنين قتلا، وأصيب 25 آخرين بجروح، إثر اطلاق رصاص حي بالقرب من جسر الزيتون، في وسط الناصرية، مركز ذي قار، في وقت متأخر من الليل في مواجهات استمرت حتى الصباح.

    وأضاف الناشط، أن طلبة الجامعات، والمعاهد، والمدارس، أضربوا عن الدوام الرسمي، اليوم، للأسبوع الثالث على التوالي.

    وعلمنا بأن المحتجين قاموا يوم الإثنين 18 تشرين الثاني/نوفمبر، بإغلاق دائرة مديرية التربية، وكذلك المدارس، والجامعات، مع وضع يافطات عليها كتب فيها "مغلقة بأمر الشعب لحين تلبية المطالب المشروعة".

    ولازال الطلاب يلازمون ساحات الاحتجاج في ذي قار، ومركزها الناصرية في ساحة الحبوبي تحديدا، على مدار 24 ساعة.

    وكانت مراسلتنا، قد أفادت نقلا عن مصدر أمني، الجمعة الماضي، 15 نوفمبر الجاري، بإصابة 11 متظاهرا بجروح، إثر اعتداء إرهابي استهدف ساحة للتحرير، في مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

    وحسب المصدر الذي تحفظ على كشف اسمه، أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت بالقرب من مبنى أطلق عليه المتظاهرون "جبل أحد"، في ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، مركز ذي قار، جنوب العاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة 11 متظاهرا بجروح متفاوتة.

    وأضاف المصدر، أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى الحسين، وسط الناصرية، وثمانية منهم غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج.

    ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

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